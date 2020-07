Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat die Bundesländer aufgefordert, Lehrer mit Dienstlaptops und dienstlichen E-Mail-Adressen auszustatten. "Wenn Lehrer digital unterrichten sollen, dann brauchen sie einen Dienstlaptop und eine dienstliche E-Mail", sagte Karliczek dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).



Hier seien die Länder gefragt. "Überall - in den Unternehmen oder auch in Behörden - sind gerade in den vergangenen Monaten Mitarbeiter noch einmal besser ausgestattet worden", so die Bildungsministerin. "Das sollte auch in einem gesellschaftlich so wichtigen Bereich wie die Schulen möglich sein."

