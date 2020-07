Single Pair Ethernet (SPE) soll zukünftig die Infrastruktur für das Industrial Internet of Things (IIoT) ermöglichen, indem per Ethernet erstmals platz- und kosteneffizient von der Cloud bis in die Feldebene kommuniziert werden kann. Unter www.all-electronics.de/spe-dossier/ finden Sie Beiträge und Interviews zur Steckerfrage, wer hinter der SPE System Alliance und dem SPE Industrial Partner Network steht, wie weit die Standardisierung vorangeschritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...