Eine breiter Branchenverband will die Geothermie als regenerative Wärmequelle in Deutschland voranbringen. Insbesondere Kommunen und Stadtwerke wollen die Initiatoren dafür sensibilisieren. Eine neue Initiative will in Deutschland Wärmewende durch Geothermie voranbringen. Ziel sei, das Potenzial der Geothermie auf die wirtschafts- und energiepolitische Agenda zu heben. Der Initiative gehören neben Geothermie-Versorgungsunternehmen auch Vertreter der Bau- und Zulieferindustrie, von Verbänden und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...