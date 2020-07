Bochum (ots) - Für ihre interaktive Magazin App "VIACTIV kompakt" erhält die VIACTIV Krankenkasse gemeinsam mit der Bielefelder Agentur NOW-Medien den German Brand Award.Der German Brand Award ist ein Branchenpreis für Markenführung und gilt als der Marketingpreis mit der höchsten Reichweite in Deutschland. In verschiedenen Kategorien werden besonders innovative, kreative und nachhaltige Ideen rund um das Thema Markenkommunikation von einer Jury ausgezeichnet.Die von NOW-Medien für die VIACTIV-Krankenkasse kreierte Magazin App macht das vierteljährlich erscheinende Mitgliedermagazin für die rund 700.000 Versicherten der gesetzlichen Krankenkasse VIACTIV digital erlebbar. Auch Nichtversicherte können die "VIACTIV kompakt" App für iOS und Android kostenfrei downloaden."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie bestätigt uns in unserem Weg, mit kreativen Lösungen klassische Printkommunikation auf das Smartphone zu überführen und für unsere Kunden alle für sie hilfreichen Kanäle zu bespielen, ob YouTube, Instagram oder die eigene App", sagt Michael Nolting, Geschäftsführer von NOW-Medien. Auch bei der VIACTIV ist die Freude über die Auszeichnung groß. "Der Award zeigt, dass wir bei der Digitalisierung auf dem richtigen Weg sind und unseren Versicherten mit verschiedenen Apps den größtmöglichen Service bieten", sagt Reinhard Brücker, Vorstandsvorsitzender der bundesweiten Krankenkasse.Über die VIACTIV KrankenkasseDie VIACTIV betreut mit etwa 1.500 Mitarbeitern bundesweit an nahezu 60 Standorten rund 700.000 Versicherte und 110.000 Firmenkunden, Vertragspartner und Leistungserbringer. Damit ist sie eine der größten Krankenkassen in Deutschland. Hauptsitz ist Bochum (NRW). VIACTIV ist hervorgegangen aus Fusionen der Betriebskrankenkassen namhafter Betriebe: u.a. Krupp, Mannesmann, Opel, Dräger, Evonik, LWL, Werften in Rostock und Wismar.Pressekontakt:Georg StamelosFon: 0234 479-2158 | Mobil: 01522 2577 157Mail: georg.stamelos@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121326/4655102