FRANKFURT (Dow Jones)--Auf spannende Wochen voraus können sich Anleger freuen. Denn nach der EZB-Sitzung dürfte die Geldpolitik in den Hintergrund rücken und den Markt noch fokussierter auf die voll anlaufende Berichtssaison blicken lassen. Bereits jetzt fällt auf, wieviele Unternehmen von ihren geplanten Veröffentlichungsterminen abweichen und ihre Zahlen vorziehen - natürlich nur, weil sie deutlich besser als befürchtet sind.

Schwergewichte wie Daimler für die Autobranche und Ericsson bei den Telekom-Ausrüstern zeigten bereits, dass Analysten für das zweite Quartal zu pessimistisch waren. Angesichts der Skepsis dürften noch viele Investoren und Fonds in Konjunkturwerten unterinvestiert sein, was kräftige Prozentgewinne in den Aktien der Zahlenvorleger wahrscheinlich macht.

Nur Unternehmen im Fokus, nicht der DAX

Freilich: ob dem auch Index-Gewinne auf breiter Front folgen, ist weniger sicher. "Der Markt ist ein reiner Themenmarkt, der Index ist dann nur die Resultante der einzelnen Kursbewegungen", sagte ein Stratege im Wochenverlauf. Denn gerade Indizes wie der DAX würden mit ihren Immobilien-und Defensiv-Aktien oder einem Titel wie Wirecard immer unattraktiver und seien kein "Must-Have" mehr für den konjunkturfreundlichen Anleger.

In "den" DAX fließe überwiegend das Kapital von ETF-Sparern. Institutionelle würden lieber zielgenau auf europaweite Aktienkörbe für Branchen zurückgreifen, so wie zum Beispiel bei den Autoaktien und Zulieferern nach den Daimler-Zahlen am Freitag. Während Daimler um 4 Prozent und VW, BMW und Conti um über 2 Prozent stiegen, legte der DAX magere 0,3 Prozent zu.

Hoffen auf Corona-Mittel - Thema Onlinehandel ausgelutscht

Das wichtigste Thema bleibt weiter "Corona & Impfstoff". Hier sind die Augen konkret am Montag auf Astrazeneca gerichtet. Das Unternehmen will dann die Studienergebnisse ihres Covid-Gegenmittels vorlegen, das zusammen mit der Universität Oxford entwickelt wird. Da Produktionskapazitäten dafür ab September bereitstehen, könnte der Markt eine rasche Verfügbarkeit an Impfstoffen einpreisen.

Hauptgewinner dürften dann erneut alle Aktien sein, die von der Wiederbelebung der Konjunktur profitieren. Und ganz besonders jene, bei denen es sogar ums eigene Überleben geht - der Reise- und Touristikindustrie.

Auffallend war hier bereits in der abgelaufenen Woche, dass der Markt seine Charakteristik ändert, hieß es im Handel. Bei den alten Corona-Gewinnern wie den Onlinehändlern kommt es immer stärker zu Gewinnmitnahmen oder gute Zahlen werden als selbstverständlich hingenommen, wie sich bei Zalando und Netflix zeigte: Zalando kündigten fast eine Verdoppelung des Jahresgewinns an, der Markt reagierte mit einem Gähnen. Die Aktien legten gerade mal 2 Prozent zu.

Netflix vermeldete deutlich stärkere Neukundengewinne und brachen nachbörslich über 9 Prozent ein. Die Streaming-Lust ihrer Kunden sei coronabedingt und nicht auf Dauer wiederholbar, betonten sie.

Optimismus und Kaufbereitschaft sind da

Umgekehrt sieht es bei den ehemaligen Hauptverlierern wie Kreuzfahrtveranstaltern und Airlines aus. Hier wird auf kleinste positive Nachrichten gleich mit zweistelligen Prozentgewinnen reagiert. Bei weiterhin guten Impfstoff-News dürfte die Rally fortlaufen.

Der dafür nötige Grundoptimismus des Marktes ist jedenfalls vorhanden: Denn seit Wochen sei zu beobachten, dass auch typische Defensivwerte wie Unlilever, Nestle und Diageo nicht mehr angesagt sind, hieß es im Handel. Fluchtbewegungen in Anleihen gebe es ohnehin nicht mehr. Und Anlegern in US-Technologiewerten wird ebenfalls immer unwohler; schließlich wurden sie in der Fondsmanager-Umfrage von Bank of America dabei ertappt, hier in einem völlig überfüllten Trade in zu teuren Aktien engagiert zu sein. Auch diese Anleger dürften auf die Suche nach anderen Investments gehen.

Neue PMIs & viele Blue Chips

Interessante Branchen jenseits der ausgetretenen Pfade werden die Quartalszahlen und vor allem Ausblicke der kommenden Woche aufzeigen: In den USA kommen aus dem Technikbereich Zahlen u.a. von Intel, Microsoft, IBM sowie von Philip Morris, Amex, Dow und AT&T. Schwergewichte in Europa sind Novartis, Roche, Unilever, Vodafone, UBS, Philips und viele andere. Und für Freunde der Konjunkturdaten bringt der Freitag die volle Ladung der Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) rund um den Globus. Sollten die Daten zum Juli gut ausfallen, könnte die Börsenrally entspannt weiter laufen.

July 17, 2020

