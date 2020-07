Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Im südlichen Teil der USA und in Japan wurden die Corona-Maßnahmen wieder deutlich verschärft. An beiden Finanzmärkten steigen jedoch die Kurse. Was dahinter steckt, welche Rolle die Notenbanken jetzt und in Zukunft spielen und wie es sich derzeit anfühlt in Japan zu leben, erfahren Sie in diesem Interview mit Chartexperte Rüdiger Born.