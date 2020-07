Der Aktienterminmarkt an der Wall Street deutet für Freitag einen Start des Kassamarktes knapp im Plus an. Die Stimmung der Marktteilnehmer bewegt sich zwischen Hoffen und Bangen in der Coronakrise. Einerseits wächst die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19. Zu den jüngsten Erfolgsmeldungen gesellt sich nun eine weitere: Der britische Pharmakonzern Astrazeneca will am Montag Studienergebnisse für einen Impfstoff vorlegen.

Andererseits wird der Markt gebremst von der tatsächlichen Situation an der Coronafront in den USA. Die zeigt wie dringend die Entwicklung eines Impfstoffes ist: Denn die Zahl der Neuinfektionen in den USA hat einen weiteren Rekordwert erreicht. Wegen der Coronavirus-Pandemie riegeln die USA ihre Grenzen zu Mexiko und Kanada mindestens vier weitere Wochen ab. Außerdem gibt es neue Einschränkungen in einigen US-Bundesstaaten.

Aber auch die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China lassen keine echte Kauflaune aufkommen. Die Konflikte um Chinas Griff nach Hongkong sowie jenem nach dem Südchinesische Meer nimmt an Schärfe zu - ebenso auch wieder der Vorwurf des Diebstahls geistigen Eigentums bei US-Unternehmen.

"Insgesamt preist der Aktienmarkt bei den Aussichten für die nächsten zwölf bis 24 Monate bereits mehr als den Idealzustand ein", beschreibt Investmentstratege James Athey von Aberdeen Standard Investments die jüngste Erholungsrally am Aktienmarkt. Einige Skeptiker sehen genau darin ein Problem, denn der Aktienmarkt ist ihrer Ansicht nach der fundamentalen Entwicklung zu weit enteilt.

July 17, 2020 06:14 ET (10:14 GMT)

