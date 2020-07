Gegenüber dem Franken ging es für den Euro dagegen auf 1,0751 von zuletzt 1,0761 leicht zurück.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1420 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Gegenüber dem Franken ging es für den Euro dagegen auf 1,0751 von zuletzt 1,0761 leicht zurück. Ausgeprägter zeigt der US-Dolllar Schwäche auch zum Franken: Dieser sank zuletzt auf 0,9413, nachdem er am Vormittag noch bei 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...