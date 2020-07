ZUG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der in einem Bilanzskandal steckende Konzern Wirecard könnte doch noch zeitnah aus dem deutschen Leitindex Dax herausgenommen werden. Wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am Freitag in Frankfurt mitteilte, wurde eine sogenannte Marktkonsultation zum Umgang mit insolventen Unternehmen eingeleitet, die in einem der Dax-Indizes gelistet sind. Die Marktakteure können sich nun bis 7. August äußern, bis 13. August sollen dann das Ergebnis sowie mögliche Änderungen der Index-Regeln bekannt gegeben werden.



Dann könnte Wirecard recht schnell aus dem Dax genommen werden statt erst nach der regulären Index-Überprüfung im September. Zuletzt waren Forderungen nach einem raschen Index-Ausschluss immer lauter geworden - angesichts des Bilanzskandals um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem Unternehmen aus Aschheim bei München. Experten zufolge können sich der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise und der Essenslieferant Delivery Hero Hoffnungen machen, für Wirecard in den Dax nachzurücken./mis/stw

