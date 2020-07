(shareribs.com) London 17.07.2020 - Der Goldpreis bleibt auch am Freitag über der Marke von 1.800 USD. Die Marktteilnehmer halten sich weiter an sicheren Häfen, was die Notierungen nachhaltig unterstützt. Der US-Dollar liegt am Freitag wieder unter Druck und verliert 0,3 Prozent auf 96,075 USD. Der Euro kann im gegenwärtigen Marktumfeld weiter zulegen und notiert gegenüber dem US-Dollar fester bei ...

