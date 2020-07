Der Wind scheint mit Blick auf die aktuelle Kursentwicklung gedreht zu haben. Die Fresnillo-Aktie "dümpelte" noch bis vor einigen Wochen so dahin. Auch die dann zu beobachtenden Erholung verlief mit Blick auf die Aktien der Mitbewerber eher zäh. Noch zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung von Anfang Juni bot sich dieses Bild. So hieß es in unserer Kommentierung vom 09.06. unter anderem noch"[…] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...