Der von der Corona-Krise schwer gebeutelte Industriekonzern ThyssenKrupp rechnet im dritten Quartal mit tiefroten Zahlen. Es werde ein Verlust von bis zu einer Milliarde Euro erwartet, heißt es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Brief des Vorstands an die Mitarbeiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...