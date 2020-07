Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power legte in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rally hin. Zuletzt kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen. Wie könnte es nun weitergehen? Rückblick. Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle überschrieben wir am 21.06. mit "Entscheidende Phase läuft". Damals hieß es unter anderem "[…] Sollte es der Aktie gelingen, sich doch noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...