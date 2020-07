NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Freitag in den längeren Laufzeiten ein wenig gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am amerikanischen Rentenmarkt. Ein erneuter Anstieg der Zahl der Baubeginne und der Baugenehmigungen in den USA konnte zum Auftakt am Rentenmarkt nicht für größere Impulse sorgen.



Gestützt wurden die Festverzinslichen nach wie vor durch die Zuspitzung der Corona-Krise in den USA. Mit rund 77 300 gemeldeten Fällen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Am Markt wird befürchtet, dass die Entwicklung die angelaufene Erholung der größten Volkswirtschaft der Welt bremsen könnte.



Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 30/32 Punkten. Sie rentierten bei 0,14 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,27 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 5/32 Punkte auf 100 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,60 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 11/32 Punkte auf 98 28/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,29 Prozent./jkr/bgf/mis

