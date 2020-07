(shareribs.com) London 17.07.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag leichter. Brent-Rohöl bleibt dabei über der Marke von 43 USD. Die Sorgen der Marktteilnehmer hinsichtlich der Nachfrageentwicklung bleiben, zumal nun Angebot wieder steigen dürfte. In den USA sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche wieder deutlich zurückgegangen. Die Ölförderung aber stagnierte bei 11,0 Mio. Barrel/Tag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...