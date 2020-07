ZUG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der in einem Bilanzskandal steckende Konzern Wirecard könnte doch noch zeitnah aus dem deutschen Leitindex Dax herausgenommen werden. Wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am Freitag in mitteilte, wurde eine sogenannte Marktkonsultation zum Umgang mit insolventen Unternehmen eingeleitet, die in einem der Dax-Indizes gelistet sind. Die Marktakteure können sich nun bis 7. August äußern, bis 13. August sollen dann das Ergebnis sowie mögliche Änderungen der Index-Regeln bekannt gegeben werden.



Dann könnte Wirecard recht schnell aus dem Dax genommen werden - statt erst nach der regulären Index-Überprüfung im September. Experten zufolge können sich der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise und der Essenslieferant Delivery Hero Hoffnungen machen, für Wirecard in den Dax nachzurücken. Einem Experten zufolge könnte Delivery Hero dabei aktuell die Nase leicht vorn haben.



Zuletzt waren Forderungen nach einem raschen Index-Ausschluss von Wirecard immer lauter geworden - angesichts des Bilanzskandals um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem Unternehmen aus Aschheim bei München.



Diskussionen mit den Marktteilnehmern hätten gezeigt, dass das Verfahren der regulären Index-Überprüfung in diesem Fall nicht den Erwartungen eines großen Teils der Marktteilnehmer entspreche, hieß es in einem Statement der Deutschen Börse. Deshalb habe sie nach Klärung der Fragen einen Änderungsvorschlag erarbeitet, der nun zur Diskussion gestellt werde./mis/stw/he

