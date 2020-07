Carnival sieht gerade sprichwörtlich seine Felle davonschimmen. So hat die US-Gesundheitsbehörde CDC ihre "No Sail Order" am Donnerstag bis Ende September verlängert. Zunächst war im März - mit viel "Corona-Optimismus" - noch vom 24. Juli als "Comeback-Termin" die Rede. Für den größten Kreuzfahrt-Anbieter der Welt ist diese staatliche Entscheidung eine Katastrophe. Gestern hat die Aktie schon annähernd zehn Prozent verloren. Und aktuell sieht es nach einer Fortsetzung der Talfahrt aus.

