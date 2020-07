ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Boohoo von 440 auf 250 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Auf Vorwürfe wegen Fehlverhaltens bei Zulieferern dürfte Boohoo mit einer Änderung des Geschäftsmodells reagieren, schrieb Analystin Szilvia Bor in einer am Freitag vorliegenden Studie. Veränderungen bei der Warenfertigung in Großbritannien dürften aber auf Kosten der Gewinne des Online-Modehändlers gehen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 19:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2020 / 04:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00BG6L7297

