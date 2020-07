ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos von 4100 auf 4200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Umsatzwachstum und die Profitabilität hätten seine Prognosen und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Online-Modehändler könne die Margen in Zukunft sogar noch deutlich steigern./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 17:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2020 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

