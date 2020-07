Unterföhring (ots) - "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht." (Gaius Iulius Phaedrus, römischer Dichter)Novum in der Geschichte von ProSieben: Zum ersten Mal zahlt der Münchner Sender ein Preisgeld einer Show nicht aus. Stattdessen spendet ProSieben den Betrag von 25.000 Euro über den "Red Nose Day" an die Kinderhilfsorganisation "Die Arche".Was ist passiert?Kandidat Illya (21) gewann mit seiner Spielpartnerin Kim (19) die erfolgreiche Reality-Show "Beauty & The Nerd". Dabei behauptete er gegenüber seinen Mitspielern, den Zuschauern, dem Auftragsproduzenten und dem Sender während der ganzen Produktion auf Ibiza, dass er Single sei. Das ist falsch, wie Kandidat Illya auf seinen Social-Media-Kanälen betont. Dort sagt er nach der Show, dass er bereits seit zwei Jahren liiert sei. Eine klare Täuschung aller Beteiligten. Da er bewusst falsche Angaben gemacht hat, war die Entrüstung nach Ende der Show bei seinen Mitspielern und den Zuschauern groß. ProSieben zieht die Konsequenz und spendet die Gewinnsumme. Der Gewinn von Mitspielerin Kim bleibt natürlich unangetastet.ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer: "Illyas Wahrheit von gestern ist heute eine bestätigte Lüge. Wir haben uns im Sinne des Fair Play dazu entschieden, die Gewinnsumme in Höhe von 25.000 Euro zu spenden und nicht an Illya auszuzahlen. Wer willentlich sowohl den Sender, die anderen Teilnehmer als auch die Zuschauer belügt, kann nicht belohnt werden."Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyAntonia Kreitner, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1172/1108Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4655461