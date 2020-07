Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Daimler-Papier. Der Autobauer hat zwar in Q2 einen Verlust vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 1,68 Milliarden Euro eingefahren. Analysten hatten aber Schlimmeres befürchtet. Der Sparkurs des Unternehmens scheint erste Früchte zu tragen. Bei den Verkäufen tummelt sich heute die Netflix-Aktie. Der Streamingdienstanbieter hat Q2-Zahlen vorgelegt und den Markt mit seinem Ausblick enttäuscht. Netflix erwartet für das dritte Quartal 2.5 Millionen neues Abonennten. Analysten hatten mit 5,27 Millionen Neukunden gerechnet. Es scheint, als würde sich der Corina-bedingte Streaming-Boom etwas abschwächen, Die Aktie war zuletzt aber auch sehr gut gelaufen.