MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der amerikanischen Verbraucher hat sich angesichts der angespannten Corona-Lage in den USA eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel im Juli von 78,1 Punkten im Vormonat auf 73,2 Zähler, wie die Uni am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dagegen einen leichten Anstieg auf im Schnitt 79,0 Punkte erwartet



Die Konsumstimmung habe sich aufgrund des weit verbreiteten Wiederauflebens des Coronavirus verschlechtert, kommentierte die Uni das Umfrageergebnis. Weitere Eintrübungen in den kommenden Monaten seien wahrscheinlich und zusätzliche staatliche Finanzhilfen für die Verbraucher dringend erforderlich.



Der Indikator der Uni Michigan ist ein Maß für das Kaufverhalten der amerikanischen Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter rund 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./bgf/he

