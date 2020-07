Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, an der Börse können Sie mit kurzfristigen Transaktionen Glück oder Pech haben, was sich auf die Dauer aber stets ausgleichen wird. Dabei sind langfristig überdurchschnittliche Renditen das Resultat unterdurchschnittlicher (Buch-)Verluste, und den Beleg dafür liefert unser BCDI, der am 1. Juli bereits den 6. Geburtstag feiern konnte....

Den vollständigen Artikel lesen ...