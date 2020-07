WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve unterstützt in der Corona-Krise künftig auch gemeinnützige Organisationen. Wie die Fed am Freitag mitteilte, können derartige Unternehmen ohne Gewinnerzielungsabsicht künftig auch über das "Main Street Lending Program" der Fed Kredite zur Überbrückung der Krise abrufen. Zudem wurde das Programm auf noch kleinere Unternehmen mit mindestens 10 anstatt 50 Angestellten erweitert.



Das Main Street Lending Program ist ein zentraler Bestandteil des Fed-Kriseneinsatzes. Mit dem Programm sollen vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen vor der Pleite bewahrt werden, indem ihnen Überbrückungskredite gewährt werden. Die Darlehen kommen zwar nicht von der Fed direkt, sondern von Geschäftsbanken. Die Fed kauft jedoch einen großen Teil der jeweiligen Kredite auf und übernimmt dadurch das Hauptrisiko in ihre Bücher./bgf/he

