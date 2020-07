Wir sind Long in APPLE seit dem 09.06.2020 und konnten bereits schöne Gewinne verzeichnen. Es stehen aktuell noch einige Einstiege die nächsten Wochen an. Mehr dazu weiter unten. Aktuell steht Apple bei 385$ die Aktie. Unsere Position steht damit 14,92% im Plus.Auf unserer Watchlist für die Einzelaktien im DAX30 und DOW30 befinden sich folgende Titel, die nach Abschluss ihrer Korrektur für uns die nächsten Wochen interessant werden. Bei Einstieg werden wir Kurznachrichten an alle im Verteiler verschicken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...