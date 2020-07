FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Philips, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Halbjahreszahlen 22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Halliburton, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/20 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 05/20 10:00 POL: Industrieproduktion 06/20 10:00 POL: Erzeugerpreise 06/20 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 07/20 12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 07/20 SONSTIGE TERMINE 09:45 DEU: Pk Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) zum Förderaufruf zur Forschung am Coronavirus BEL: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister, Brüssel USA/GBR: US-Außenminister Mike Pompeo zu Besuch in London ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi