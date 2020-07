Wochenausblick: DAX stagniert. Konzernchefs und Notenbänker im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

In der abgelaufenen Woche präsentierten sich die Aktienmärkte mehrheitlich freundlich. Gute Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal und die Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff sorgten für gute Stimmung an den Märkten. So verbesserte sich der DAX im Vergleich zur Vorwoche um 2,3 Prozent auf 12.930 Punkte. Der EuroStoxx50 schob sich um rund zwei Prozent auf 3.360 Punkte nach oben. Überdurchschnittlich stark zeigten sich einmal mehr der European Biotech Index und der Global Hydrogen Index.

Am Wochenende findet das G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs statt. Zentrales Thema ist die Corona-Krise. Kommende Woche kommt zudem die Berichtssaison in Fahrt und wichtige Stimmungsindikatoren werden veröffentlicht. Es wird also neue Impulse geben.

Am Anleihemarkt blieb es in der vergangenen Woche relativ ruhig. So notiert die Rendite für 10jähriger Bundesanleihen bei -0,46 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere lag bei 0,62 Prozent. Bei den Edelmetallen gab es ebenfalls wenig Bewegung. Gold und Silber schlossen oberhalb von 1.800 beziehungsweise 18 US-Dollar pro Feinunze und Palladium setzte sich oberhalb der Marke von 2.000 US-Dollar fest. Der Ölpreis dümpelt weiterhin vor sich hin. Zwar deutete er Mitte der Woche einen Ausbruch nach oben an. Zum Wochenschluss legte er jedoch wieder den Rückwärtsgang ein.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche standen vor allem Unternehmen im Fokus, die (Eck-)Daten zum zurückliegenden Geschäftsquartal veröffentlichten. So meldete Daimler zwar einen Milliardenverlust. Die Eckdaten fielen dennoch besser aus, als von vielen Marktteilnehmern erwartet. So setzte sich der Stuttgarter Autobauer auf Wochensicht an die DAX-Spitze. Auch HeidelbergCement, Kion und Knorr Bremse publizierten solide Zahlen, was die Anleger mit deutlichen Kursaufschläggen quittierten. Kion zählt zu den Gewinnern des Onlinehandels. Die Aktie legte angesichts der Zahlen gegenüber der Vorwoche rund 18 Prozent zu. HelloFresh, Gerresheimer und Zalando erhöhten sogar ihre Jahresprognosen. Linde profitierte hingegen von einer Kooperation im Bereich von grünem Wasserstoff in China. K+S meldete Fortschritte beim geplanten Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts.

In den USA zählten unter anderem Halbleiteraktien wie Intel und Texas Instruments zu den größten Wochengewinnern. Beide Unternehmen werden kommende Woche Zahlen vorlegen.

Die Berichtssaison kommt langsam in Fahrt. Kommende Woche werden unter anderem ADVA Optical, Aixtron, American Express, Coca Cola, Covestro, Daimler, IBM, Intel, Metro, Microsoft, Novartis, Roche, Software AG, Texas Instruments, Twitter und Wacker Chemie Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen.

Wichtige Termine

Deutschland - GfK-Konsumklima

Europa - Treffen der G20 Finanzminister und Notenbankchefs

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Juni

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.930/13.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.450/12.530/12.650/12.700/12.810 Punkte

Zum Wochenschluss pendelte der DAX in einer engen Range zwischen 12.870 und 12.950 Punkten. Die Hürde von 12.930 Punkten konnte jedoch nicht signifikant überwunden werden. Kommende Woche stehen zahlreiche Ereignisse an, die den Aktienmarkt entscheidende Impulse geben könnten. Gelingt der Ausbruch über 12.930 Punkte ist eine Aufwärtsbewegung bis 13.000 Punkte oder gar darüber möglich. Auf der Unterseite findet der Index aktuell zwischen 12.700 und 12.810 Punkten eine gute Unterstützung. Rücksetzer in diesen Bereich würden das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Sinkt der Index hingegen unter diese Zone, könnte eine deutlichere Konsolidierung bis 12.450 Punkte folgen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 26.05.2020 - 17.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.07.2013 - 17.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

