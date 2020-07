WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei der beispiellosen Attacke auf Twitter hatten Hacker nach bisherigen Erkenntnissen des sozialen Netzwerks etwa 130 Konten im Visier. Den Hackern sei es am Mittwoch gelungen, über einige wenige Accounts die Kontrolle zu erlangen und direkt Nachrichten über sie zu verschicken, erklärte das Unternehmen am Freitag. Es werde geprüft, ob auf nicht-öffentliche Daten im Zusammenhang mit den Accounts zugegriffen werden konnte. Zudem habe Twitter "aggressive Schritte" unternommen, um seine Systeme zu sichern.



Auch wenn die Hacker den Angaben zufolge nur eine kleine Menge von Profilen unter ihre Kontrolle brachten, hatte es der Angriff in sich. Über die Konten einer Reihe prominenter Nutzer der Plattform, darunter Ex-US-Präsident Barack Obama und Amazon-Chef Jeff Bezos, wurde ein Betrug mit digitaler Währung beworben. Das FBI hat Ermittlungen aufgenommen./lkl/DP/eas

