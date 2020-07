FRANKFURT (Dow Jones)--Europas größter Billigflieger Ryanair will der Lufthansa mehr Konkurrenz in Deutschland machen und auf neu zu vergebende Start- und Landerechte (Slots) in Frankfurt am Main und in München mitbieten. Das bestätigte der Marketingdirektor der irischen Fluggesellschaft, Dara Brady, dem Nachrichtenmagazin Focus. Ryanair werde "seine Chancen im deutschen Markt wahrnehmen", kündigte der Manager an.

Die Deutsche Lufthansa muss die Slots im Gegenzug für ihre staatliche Rettung demnächst bis zu 24 Start- und Landerechte (Slots) in Frankfurt und München an Konkurrenten abgeben. Das hatte die EU-Kommission zur Auflage gemacht. Die Slots sollen im Rahmen eines Bieterverfahrens zugeteilt werden. Allerdings sollen sie nur von einer europäischen Fluggesellschaft übernommen werden, die selbst keine wesentliche staatliche Finanzspritze aufgrund der Corona-Pandemie erhalten hat.

Mögliche Flugziele, die Ryanair bei einem Zuschlag ansteuern könnte, nannte Brady gegenüber dem Focus noch nicht. Die EU-Kommission will demnächst Details zum Bieterverfahren bekannt geben.

