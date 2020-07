KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" schreibt zu Corona-Beschlüssen:



Wir sind ein föderaler Staat - und das ist gut so. Er erlaubt, auf unterschiedliche Lagen in unterschiedlichen Gegenden unterschiedlich zu reagieren. Genau das geschieht. Die Existenz von 16 Landesregierungen mit differenzierten Konzepten ermöglicht und erzwingt ferner das, was man Wettbewerbsföderalismus nennt. Dieser Wettbewerb war nicht immer glanzvoll. Doch er führte ans Ziel./yyzz/DP/eas

