Kalenderwoche 29 am KMU-Anleihemarkt - der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS hat die neue 5,50%-Eyemaxx-Anleihe 2020/25 (WKN: A289PZ) und zugleich die neue 5,25%-Anleihe 2020/25 der Aves One AG (WKN: A289PZ) in sein Kernportfolio aufgenommen. Zudem werden in aktuellen Anleihen-Barometern die letzten drei begebenen Unternehmensanleihen der Eyemaxx Real Estate AG, darunter auch der neue noch bis zum 20.07.2020 in der Zeichnung befindliche Bond 2020/25, von den Analysten KFM Deutsche Mittelstand AG mit 4 von 5 möglichen Sternen und somit als "attraktiv" bewertet.

Eyemaxx-CEO Dr. Michael Müller sagte unterdessen in dieser Woche im "IR-Call", dem neuen Live-Video-Format für Anleger, dass der Immobilienbestand des Unternehmens in den kommenden Jahren von derzeit rund 56 Mio. Euro auf etwa 200 Mio. Euro ausgebaut werden soll. Dabei will sich das Unternehmen auf eine Develop-and-hold-Strategie fokussieren und durch Immobilien im Bestand nachhaltig Mieterträge erwirtschaften. Im Projektgeschäft der Eyemaxx beläuft sich die derzeitige Projektpipeline im Übrigen auf über 1 Mrd. Euro. Bis Ende 2023 sollen die Projekte sukzessive fertiggestellt und abgeschlossen werden. Bereits in dieser Woche hat Eyemaxx ein neues Immobilienprojekt in Schönefeld bei Berlin mit einem Gesamtvolumen von 135 Mio. Euro gestartet. Das Projekt wird im Rahmen eines Joint Ventures erstellt, an dem sich Eyemaxx zu 50 Prozent beteiligt.

Die Euroboden-Gruppe hat sich im Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. März 2020 nach eigenen Angaben planmäßig entwickelt. Demnach hat der Konzern im ersten Halbjahr 2019/20 einen Jahresüberschuss von 1,87 Mio. Euro erwirtschaftet. Die beiden gegenwärtig laufenden und ausplatzierten Unternehmensanleihen der Euroboden GmbH notieren nach einer kurzen "Corona-Delle" wieder über pari. Die paragon GmbH & Co. KGaA meldet ein starkes Automobil-Geschäft in 2019, aber zugleich deutliche Corona-Einbußen in 2020. Für sein Automobilgeschäft erwartet das Unternehmen in 2020 einen Umsatzrückgang auf 105 bis 115 Mio. Euro ...

