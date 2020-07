Grünen-Chef Robert Habeck will den Verkauf von Billigfleisch von der nächsten Bundesregierung stoppen lassen. "Sie muss die Wirtschafts- und Konsumweise so verändern, dass wir nicht nachträglich immer die Schäden reparieren müssen, sondern dass diese gar nicht erst entstehen", sagte Habeck der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger".



Dafür müsse die nächste Regierungskoalition unter anderem "das Dumping-System beim Fleisch beenden und den Verkauf von Lebensmitteln unter dem Erzeugerpreis unterbinden". Die Veränderungen würden anstrengend werden. Aber daran werde sich die nächste Regierung messen lassen müssen. An CDU und CSU würde laut Habeck der Grünen-Kurs zu einem Systemwechsel, zu dem auch die Besteuerung klimaschädlichen Verhaltens, neue Formen der Mobilität sowie ein massiver Ausbau und Einsatz der Erneuerbaren Energien gehörten, nicht scheitern.



"Die Union ist biegsam", so Habeck.

