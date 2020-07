Beim Blick auf die wöchentliche Bildschirmzeit zucken viele Smartphone-Nutzer kurz zusammen. 43 Prozent der Deutschen verbringen mehr als drei Stunden täglich an ihrem Smartphone. Drei Tipps können dabei helfen, das Smartphone bewusster zu nutzen. Ein kurzer Blick auf den Wochenbericht des Smartphones: Drei Stunden und 48 Minuten Smartphone-Nutzung im Schnitt. 102 Mitteilungen pro Tag. 152 Mal das Smartphone entsperrt. Smartphones liefern heute tiefe Einblicke in das eigene Nutzungsverhalten. Seit dem Ausbruch der Coronapandemie hat sich die Smartphone-Nutzung in Deutschland nochmal gesteigert. Laut einer repräsentativen Studie des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...