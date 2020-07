Minneapolis (ots/PRNewswire) - North Pole Engineering kündigt ein größeres Update für seinen Sensor "Runn" für intelligente Laufbänder an. Verwendet man den Runn-Sensor in Verbindung mit North Pole Engineerings Apple Watch-App "heartbeatz connect", können Besitzer von Apple Watches das Laufbandtraining nun direkt auf ihrer Watch aufzeichnen.Aktuelle Besitzer des Runn-Sensors können die neue Funktion nutzen, indem sie die Onboard-Software des Runn mit North Pole Engineerings App "Configurez" aktualisieren. Wurde die Software des Runn-Sensors aktualisiert, kann dieser mit jedem Apple Watch-Modell der Serie 2 und neuer verwendet werden.Die Apple Watch-App "heartbeatz connect" wird verfolgen:- Geschwindigkeit- Entfernung- Steigung- Schrittfrequenz- Herzfrequenz "Die Apple Watch hat sich zu einem der beliebtesten Wearables zum Verfolgen von Trainingseinheiten entwickelt. Die Aufwertung des Runn, sodass Besitzer einer Apple Watch ihren Lauf aufzeichnen können, erschien uns absolut schlüssig; und wir freuen uns sehr, diese Funktion im Markt anbieten zu können", so Jeff Lasch, Senior Product Manager für North Pole Engineering.Um den Runn-Sensor zusammen mit der Apple Watch-App "heartbeatz connect" in Aktion zu sehen, besuchen Sie bitte die Seite https://youtu.be/_Zaa-xFxDEE.Der Runn ist unter https://store.npe-inc.com zum Kauf erhältlich.Informationen zu North Pole EngineeringNorth Pole Engineering, Inc ("NPE") ist ein Unternehmen, das sich auf Produkte und Engineering-Dienstleistungen für das Internet der Dinge ("IoT") konzentriert. North Pole Engineering ist darauf spezialisiert, verschiedenen Märkten - darunter Sport, Fitness und Wellness - Sensoren und befähigende Technologien anzubieten. North Pole Engineering hilft Kunden, kosteneffektive Technologie für deren sensorbasierte Produkte und Systeme umzusetzen - mit dem Ziel, Daten effizient ins Internet zu verlagern, von wo aus sie Betriebsabläufe verbessern, Kosten senken und die Erfahrungen von Kunden verbessern können. Weitere Informationen über Runn, heartbeatz, CABLE, "GEM Bluetooth/ANT+"-Module, den "WASP"-IoT-Gateway und unsere Engineering-Leistungen finden Sie unter http://npe-inc.com.Wenn Sie mehr über den Runn-Sensor erfahren möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an die Adresse info@npe-inc.com, oder rufen Sie uns an unter 612-305-0440.Pressekontakt:Ashley MendezTelefon: 612-305-0440E-Mail: ashleym@npe-inc.comOriginal-Content von: North Pole Engineering, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131326/4655822