Langsam aber stetig kämpft sich der DAX weiter nach oben und traf dabei in dieser Woche genau auf die 13.000er-Marke. Hier scheinen die Marktteilnehmer erst einmal abzuwarten. Wie gestaltet sich dabei das Chartbild? Leichte Gewinne im Wochenverlauf Wie schon in der Vorwoche legte der DAX in dieser Woche weiter zu und kann sich damit im Aufwärtstrend der letzten Monate behaupten. Rund 100 Punkte von der starken Eröffnung am Montag bis zum Freitagsschluss ...

