Hamburg (ots) - Großer Erfolg für den "Gefragt - Gejagt"-Quizmarathon: Der Marktanteil für die Rateshow mit Alexander Bommes lag am Sonnabend, 18. Juli, im Ersten bei 18,2 Prozent durchschnittlich - der beste Wert seit dem Start der XXL-Ausgaben der Show vor sieben Jahren. 3,934 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben die rund dreistündige Ausgabe verfolgt. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil 14 Prozent, auch das ein neuer Bestwert (732.000 Zuschauende). "Gefragt - Gejagt" war am Sonnabend damit die meist eingeschaltete Fernsehsendung am Hauptabend bei jung und alt. In der Show traten 16 Prominente gegen vier so genannte "Jäger" an.Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Die ungemein spannende Rateshow mit Alexander Bommes ist auch am Hauptabend ein wahrer Publikumsmagnet. Ich gratuliere dem Team von 'Gefragt - Gejagt' zu seinem großartigen Erfolg und freue mich schon auf die nächsten Folgen im Vorabend des Ersten!"In vier Teams waren folgende Prominente bei dieser "Gefragt - Gejagt"-Ausgabe dabei: Laura Wontorra, Matthias Matschke, Jasmin Tabatabai und Markus Krebs; Axel Stein, Gayle Tufts, Heino Ferch und Christine Urspruch; Anneke Kim Sarnau, Ulrich Noethen, Laura Karasek und Boris Becker; Malaika Mihambo, Lutz van der Horst, Verona Pooth und Gil Ofarim. Ins Finale schafften es Jasmin Tabatabai, Gayle Tufts, Anneke Kim Sarnau, Ulrich Noethen und Lutz van der Horst. Diese fünf konnten sich über ein Trostgeld von 1000 Euro für ihren jeweiligen guten Zweck freuen, mussten sich aber letztendlich alle den Jägern geschlagen geben."Gefragt - Gejagt" ist derzeit mit neuen Folgen montags bis freitags um 18.00 Uhr im Ersten zu sehen. Im Vorabendquiz tritt ein Team von vier Kandidatinnen und Kandidaten gegen ein Superhirn an, den "Jäger". Fans können vor dem Bildschirm oder via ARD Quiz-App mitraten.