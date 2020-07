Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) haben bei einer Videokonferenz ihrer Finanzminister einen Fahrplan für die internationalen Arbeiten an einer Einigung zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft festgelegt. Das teilte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit. "Mein Eindruck aus der heutigen Sitzung ist, es gibt große Einigkeit über das Ziel - mehr Einigkeit als im Vorfeld von vielen erwartet. Alle wollen schnell eine gemeinsame Antwort auf diese globale Herausforderung geben", erklärte Scholz in einer Mitteilung.

"Schon im Oktober sollen konkrete Vorschläge auf den Tisch", kündigte er an. Es bleibe allerdings "ein dickes Brett", doch man werde an dieser bedeutenden Aufgabe dranbleiben. Die G20-Finanzminister hatten sich schon im Februar bei einem Treffen in Riad für eine globale Mindeststeuer und eine Neuordnung internationaler Besteuerungsrechte bis Ende des Jahres stark gemacht, damit auch Digitalkonzerne angemessen Steuern zahlen. Die Corona-Krise hat aber inzwischen auch zu Forderungen geführt, Belastungen von Unternehmen zu vermeiden.

In ihrer Abschlusserklärung betonten die G20 nun, sie wollten ihre "Zusammenarbeit für ein weltweit gerechtes, nachhaltiges und modernes internationales Steuersystem fortsetzen". Die Coronavirus-Pandemie habe aber die Arbeiten beeinträchtigt, mit denen aus der Digitalisierung der Wirtschaft erwachsende steuerliche Fragen angegangen werden sollten, räumten sie ein.

Ein Bericht zu Entwürfen für beide Säulen der bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verhandelten Fragen - die Neuordnung von Besteuerungsrechten und eine Mindestbesteuerung - solle beim nächsten Treffen im Oktober vorgelegt werden. Dann wird es traditionell im Zuge der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) auch eine G20-Finanzministertagung geben. "Wir bleiben engagiert, bei beiden Säulen weiter voranzukommen, um die verbleibenden Differenzen zu überwinden und bekräftigen unser Versprechen, dieses Jahr eine globale und konsensbasierte Lösung zu erreichen", betonten die G20.

Wichtige Themen des G20-Treffens waren laut Bundesfinanzministerium auch die Lage der Weltwirtschaft, die Antwort der internationalen Gemeinschaft auf die Coronavirus-Pandemie und Hilfsmaßnahmen für die ärmsten Länder. Scholz habe dabei zusätzlich 3 Milliarden Euro in Form eines langfristigen Darlehens für das einschlägige IWF-Hilfsprogramm für einkommensschwache Länder zugesagt. In Ihrem Abschlusskommunique beschlossen die G20 demnach auch einen Fahrplan für das weitere Vorgehen bei der Umsetzung der Schuldenerleichterungen für die ärmsten Länder.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2020 03:39 ET (07:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.