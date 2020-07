FRANKFURT (Dow Jones)--Noch mehr Frauen als bisher bekannt haben Drohschreiben mit dem Absender "NSU 2.0" bekommen. Neben der Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, der Kabarettistin Idil Baydar und den Linken-Politikerinnen Janine Wissler, Martina Renner und Anne Helm sind auch eine Berliner Kolumnistin sowie eine Strafverteidigerin aus München betroffen. Beide Frauen wollen zu ihrem Schutz anonym bleiben. Sie sagten, die hessische Polizei habe sie im vergangenen Jahr informiert, dass Briefe abgefangen worden seien, die derselben Quelle zugerechnet werden. Schreiben mit der Unterschrift "NSU 2.0" und rechtsextremen Inhalten gehen zwar regelmäßig auch an Journalisten und Politiker. Die Qualität der Drohungen an die sieben Frauen ist aber eine andere, da die Dokumente sensible Informationen beinhalten. In mindestens drei Fällen waren Daten der Betroffenen von Polizeicomputern abgefragt worden.

July 19, 2020

