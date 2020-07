In der Serie "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann" fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Jolanta Baboulidis von Twitter. Als Country Director Germany ist Jolanta Baboulidis seit 2018 für die Geschäftsentwicklung von Twitter in Deutschland verantwortlich. Davor war sie bereits in den verschiedensten Positionen und Bereichen an den Standorten San Francisco, Dublin, London und Berlin für Twitter tätig. Im Beruf profitiert die Managerin auch und gerade von einem für sie sehr wichtigen Hobby: Yoga. Es hilft ihr, ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...