STUTTGART (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche will die geplante operative Umsatzrendite von 15 Prozent mit rigorosen Einsparungen erreichen und setzt dabei auch auf Erfahrungen aus dem Corona-Shutdown. "Wir haben sicher einen dreistelligen Millionenbetrag geholt bei Reisen, Investitionen in Sachkosten wie Büroausstattung, bei Beratungsleistungen oder Veranstaltungen", sagte Porsche-Finanzchef Lutz Meschke im Interview mit der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche und skizzierte seine künftigen Erwartungen: "Wenn wir bei den Reisen die Hälfte einsparen könnten, wäre das ein signifikanter zweistelliger Millionenbetrag." Zudem habe die Corona-Zeit gezeigt, dass mobiles Arbeiten funktioniere und Folgen für die Infrastruktur habe, denn es müssten nicht mehr 100 Prozent der Arbeitsplätze vorgehalten werden, betonte Meschke.

Im Rahmen des Sparprogramms seien nach den massiven Einstellungen der letzten Jahre zunächst keine neuen Jobs geplant, unterstrich der Finanzchef. Derzeit arbeite Porsche die Corona-bedingten Ausfälle zwischen März und Mai nach. "Tatsächlich haben wir die Produktion über alle Modelle hinweg hochgefahren und müssen zum Teil wie beim Taycan Sonderschichten fahren, um bei den Auslieferungen aufzuholen. Das hat auch die Grundstimmung in der Mannschaft positiv beeinflusst, weil die Nachfrage wieder da ist", sagte Meschke und will bei der Rendite an die Vorjahre anknüpfen: "Die ganze Mannschaft gibt jetzt alles, dass wir am Ende des Jahres trotz allem eine zweistellige operative Umsatzrendite erreichen."

July 19, 2020

