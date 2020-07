Am 7.7.2020 wurden das Konjunkturstärkungsgesetz 2020 und das Investitionsprämiengesetz vom Nationalrat angenommen. Diese sind Teil eines Maßnahmenpakets, um "Österreich zurück auf die Spur" zu bringen. Im Folgenden sollen einzelne der in diesen Gesetzen vorgesehenen Maßnahmen im Überblick dargestellt werden: Ertragsteuern:• Senkung des ESt-Eingangssteuersatzes von 25 Prozent auf 20 Prozent bereits rückwirkend ab 2020. Im Gegenzug bleibt der Spitzensteuersatz von 55 Prozent bis 2025 bestehen. Für jene, die in Kurzarbeit waren, wird das Jahressechstel pauschal um 15 Prozent erhöht. • Für Geringverdiener Erhöhung der maximalen Gutschrift aus der Sozialversicherung ("Negativsteuer") von 300 ...

