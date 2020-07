FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung und der Finanzinvestor Cerberus haben sich vor dem Rücktritt der Commerzbank-Spitze intensiv ausgetauscht. In den vergangenen zwölf Monaten gab es sechs Gespräche zwischen Finanzstaatsekretär Jörg Kukies und Vertretern von Cerberus. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

Besonders brisant sind dabei die Treffen der Commerzbank-Großaktionäre am 8. und 17. Juni: Denn einen Tag nach dem ersten Treffen ,am 9. Juni, verschickte Cerberus einen Brandbrief an die Commerzbank. Darin kritisierten die Amerikaner den Kurs des Instituts scharf und forderten harte Einschnitte. Der Brief und die Reaktionen darauf waren letztlich ausschlaggebend für die Rücktrittsankündigungen von Vorstandschef Martin Zielke und Chefkontrolleur Stefan Schmittmann Anfang Juli.

"Der regelmäßige Austausch legt nahe, dass der Bund vorab über die Cerberus-Attacke auf die Commerzbank informiert war und nichts daran auszusetzen hatte", sagt FDP-Finanzexperte Schäffler. "Herr Kukies wollte die Drecksarbeit offenbar nicht selbst machen und hat alte Kontakte genutzt, um personelle Veränderungen bei der Commerzbank herbeizuführen." Cerberus äußerte sich dazu nicht. Das Finanzministerium erklärte: "Der Bund ist an einer starken und zukunftsfähigen Commerzbank interessiert und nimmt seine Interessen eigenständig und nicht über andere Anteilseigner der Commerzbank wahr."

