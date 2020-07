Im Mai wurden im Detailhandel rund 315 t Zwiebeln in Bio-Qualität eingekauft. Damit ist die Nachfrage 84 % höher als im Mai des Vorjahres (171 t). Wie schon in den beiden Vormonaten ist die Nachfrage nach Zwiebeln (bio und konventionell) sehr viel höher als sonst in dieser Zeit üblich. Bildquelle: Shutterstock.com Dies geht aus dem "Marktzahlen Bio Juli 2020" des...

Den vollständigen Artikel lesen ...