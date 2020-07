KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Kirchensteuer:



"Einnahmeverluste von 50 Prozent bis 2060 sind durch bloßes Kürzen nicht aufzufangen. Planspiele einer Ablösung der Kirchensteuer durch andere Finanzierungsmodelle sind illusorisch: Was heute immer noch durch die "treuen Kirchenfernen" hereinkommt, könnte keine freiwillige Abgabe der schrumpfenden Kernklientel ausgleichen. Daraus folgt: Die Kirchenlandschaft in Deutschland wird in spätestens einer Generation völlig anders aussehen als heute. Sie schonungslos zu beschreiben, wäre - im doppelten Sinn - eine prophetische Aufgabe: als Ausblick in die Zukunft und Weckruf in die Gegenwart."/al/DP/nas

