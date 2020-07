MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Kanzlerkandidatur:



"Ein Schweigegelübde sollen sich CDU und CSU über die Sommerpause auferlegen. Kein Wort zur K-Frage, fordern CDU-General Ziemiak und CSU-Innenminister Seehofer. Das ist ein netter Versuch, der aus zwei Gründen aber zum Scheitern verurteilt ist. Erstens: Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl wollen die Deutschen Klarheit, wer das Land ab Herbst 2021 führen soll. Und zweitens hat sich der aktuell stärkste Mann der Union, CSU-Chef Markus Söder, für alle sichtbar entschlossen, das Machtvakuum in der CDU zu nutzen, um eine Vorentscheidung in seinem Sinne zu erzwingen. In diesem Bestreben wird sich Bayerns Ministerpräsident nicht bremsen lassen. Wen immer die CDU im Dezember zu ihrem neuem Vorsitzenden wählt: Er wird den CSU-Chef so leicht nicht mehr zur Seite schieben können."/al/DP/nas

