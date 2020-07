Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

START-UPS - Während in der Krise insgesamt weniger gegründet wurde, legte die Zahl neuer Tech-Start-ups in Deutschland sogar zu. Das ergab eine Analyse des Handelsblatts und des Informationsdienstes Startupdetector. Demnach sind zwischen Mitte März und Ende Mai knapp 300 neue Technologiefirmen entstanden. Zur gleichen Zeit im Vorjahr ließen nur 270 Tech-Gründer ihre Start-ups neu ins Handelsregister eintragen. Besonders stark war das Wachstum im Onlinehandel sowie im Medizin- und Bildungssektor. Die Zahlen seien erst der Anfang, sagt Hendrik Brandis, Mitgründer von Earlybird, einem der größten Risikoinvestoren Deutschlands. "Der eigentliche Gründerboom dürfte in den nächsten Monaten beginnen." Denn für immer mehr Tech-Experten werde ein eigenes Start-up zu einer Alternative zur Karriere in einem angeschlagenen Konzern, sagt der Investor: "Not macht erfinderisch." Die Gründerzahlen zeigen, "dass sich die Mentalität in Deutschland ändert", sagt Christian Miele, Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups. (Handelsblatt S. 4)

UNTERNEHMENSTEUER - Deutschland könnte durch die geplante globale Unternehmensteuerreform zwischen 2020 und 2025 jährlich 600 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen erzielen. Das zeigt eine Studie des Ifo-Instituts für das Bundesfinanzministerium. Die Reform, deren Ziel eine bessere Besteuerung von Digitalgeschäften ist, war ein zentrales Thema der G20-Finanzminister am Wochenende. Bis Oktober soll die Industrieländerorganisation OECD eine detaillierte Blaupause ausarbeiten. "Auch in den USA wollen viele eine internationale Lösung, und entgegen anderslautenden Berichten sind sie auch weiter engagiert", sagte OECD-Steuerexperte Achim Pross. (Handelsblatt S. 10)

MAUT - In der Affäre um die gescheiterte Pkw-Maut verwickelt sich Andreas Scheuer immer mehr in eine Zweifronten-Krise. Denn der Bundesverkehrsminister von der CSU hat nicht nur schwere Vorwürfe wegen möglicher Rechtsverstöße bei der Vergabe der Maut-Erhebung an private Betreiber auf sich gezogen. Vielmehr kommen auch immer neue Zweifel auf, ob Scheuer dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags alle relevanten Unterlagen zukommen lässt. (Welt S. 5)

KONJUNKTUR - Die deutsche Wirtschaft kommt bisher überraschend gut durch die Coronakrise, jedenfalls im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Manche Ökonomen zweifeln, dass das im Herbst so bleibt. (Handelsblatt S. 6/Welt S. 14)

