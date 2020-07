"Wir haben bereits die Seed-Finanzierung mit 12,5 Millionen Franken abgeschlossen und die Series-A steht kurz bevor. Weiter besitzen wir bereits u¨ber 20 Immobilienprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 300 Millionen Franken."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Mu¨ller, an Immobilien-Investoren fehlt es in der Schweiz nicht. Was unterscheidet die ImmoZins AG von anderen Investoren? Louis-Philippe Müller: Ein wesentlicher Unterschied: Wir investieren ebenfalls mit ins Projekt - und sind immer 50 Prozent Miteigentu¨mer. Konkret heisst das, dass wir - genauso wie die Investoren - mit unserem eigenen Geld haften.

