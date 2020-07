Bellevue Group steigert operatives Ergebnis um 15% - Konzerngewinn durch Sondereffekte erheblich geschmälertEQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Bellevue Group steigert operatives Ergebnis um 15% - Konzerngewinn durch Sondereffekte erheblich geschmälert20.07.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MedienmitteilungKüsnacht, 20. Juli 2020Bellevue Group steigert operatives Ergebnis um 15% - Konzerngewinn durch Sondereffekte erheblich geschmälertAufgrund der vorliegenden provisorischen Zahlen für das erste Halbjahr 2020 rechnet die Bellevue Group im fortgeführten Geschäft mit einem operativen Ergebnis von rund CHF 18 Mio. (Erfolg vor Abschreibungen, Wertberichtigungen und Steuern) gegenüber CHF 15.3 Mio. im Vorjahr.Die Resultatverbesserung um 15% ist insbesondere auf die attraktiv positionierten und erfolgreichen Healthcare-Strategien zurückzuführen. In diesem Bereich gelang es, zahlreiche neue Kunden zu gewinnen. Dagegen hatten die traditionellen Anlagestrategien im aktuellen Umfeld mit einer rückläufigen Nachfrage zu kämpfen. Die betreuten Kundenvermögen erholten sich nach dem substanziellen Rückgang infolge der COVID-19-Pandemie sehr schnell und belaufen sich per Ende Juni auf CHF 10.6 Mrd. Durch die gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich höheren Kundenvermögen konnte auch die Ertragskraft um über 4% auf rund CHF 49 Mio. erhöht werden.Der Gewinn nach ordentlichen Abschreibungen und Steuern, aber vor Sondereffekten beläuft sich auf rund CHF 12 Mio. (Vorjahr CHF 7.2 Mio.). Das provisorische Konzernergebnis beträgt unter Berücksichtigung der Wertberichtigung des Goodwills bei der Tochtergesellschaft StarCapital (über CHF 6 Mio.) voraussichtlich rund CHF 6 Mio. (Vorjahr CHF 14.2 Mio. dank positivem Sondereffekt durch SIX-Beteiligung).Die Publikation des vollständigen Halbjahresergebnisses 2020 erfolgt am 30. Juli 2020.Kontakt:Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Telefon: +41 44 244 81 51, staehelin@irf-reputation.chInvestor Relations: Patrik Gilli, CFO Bellevue Group Telefon: + 41 44 267 67 00, pgi@bellevue.chBellevue GroupDie Bellevue Group ist eine unabhängige, auf Asset Management fokussierte Schweizer Finanzboutique, die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, konzentriert sich der reine Asset Manager mit seinen rund 100 Mitarbeitenden auf eine ausgewählte und diversifizierte Angebotspalette basierend auf den drei Pfeilern spezialisierte Healthcare-Strategien, alternative Anlagestrategien und traditionelle Anlagestrategien.Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestraße 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1096853Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1096853 20.07.2020 CET/CEST