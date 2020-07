Seit dem Jahreswechsel hat der Euro gegenüber dem südafrikanischen Rand massiv an Wert zugelegt, es ist ein Kursanstieg von 15,5802 auf 20,9437 ZAR zu beobachten. Dabei konnte das Paar zeitweise sogar über seinen mittelfristigen Aufwärtstrend zulegen, Mitte Mai kehrte EUR/ZAR allerdings in diesen wieder zurück und begab sich auf das erste markante Unterstützungsniveau bestehend aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracements um 18,90 ZAR abwärts. Dort läuft seit gut zwei Monaten eine volatile Bodenbildungsphase. In einem ersten Anstiegsversuch misslang ein nachhaltiger Durchbruch über den Horizontalwiderstand bei 19,50 ZAR und drückte den Euro kurzzeitig zurück auf das 61,8 % Fibo abwärts. Aber genau dieses Niveau könnte sich bei einer erfolgreichen Stabilisierung als mögliche Sprungbrett für ein Folgekaufsignal erweisen und erlaubt es gewisse Vorkehrungen für ein Long-Investment zu treffen.

Hopp oder top

Sollte sich das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 18,90 ZAR als tragfähige Unterstützung erweisen und das Paar EUR/ZAR mindestens über ein Niveau von 19,15 ZAR zulegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...