Das kanadische Unternehmen Enbridge betreibt in Kanada und den USA das weltweit größte Pipelinesystem für Rohöl und Flüssigkeiten. Die begebene, nachrangige Hybridanleihe (WKN A28ZTZ) mit Fälligkeit zum 15.07.2080 hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar. Der Nominalzinssatz ist mit 5,75% festgesetzt. Die anteiligen Zinszahlungen finden im halbjährlichen Turnus statt, erstmalig am 15.01.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren ...

